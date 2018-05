Bergfelde

Gleich mehrfach löste eine 30-jährige Frau am Montagabend (15. Mai) in Bergfelde einen Polizeieinsatz aus. In einem stark alkoholisierten Zustand pöbelte sie zunächst gegen 21.15 Uhr Passanten am Bahnhof in Bergfelde voll. Hinzugerufene Beamte der Polizei führten einen Atemalkoholtest bei der Frau durch, der einen Wert von 3,06 Promille ergab. Da von ihr keine Gefahr ausging, erhielt die 30-Jährige einen Platzverweis und wurde durch die Polizeibeamten nach Hause geschickt.

Um 22 Uhr riefen andere Passanten bei der Polizei an, um darüber zu informieren, dass die Frau vorbeikommende Personen beleidigt und herumschreit.

Um weitere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu verhindern, wurde die Frau nun von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und schlief schließlich in einer Zelle der Polizeiinspektion Oranienburg ihren Rausch aus.

Von MAZonline