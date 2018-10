Zehdenick

Ein 47-jähriger Golf-Fahrer hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr versucht, sich in der Mildenberger Straße in Zehdenick einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Erst als die Beamten das Blaulicht und das Martinshorn einschalteten, hielt der Fahrer an.

Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und gab zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ergab ein vorläufiger Drogentest vor Ort, dass der Mann Amphetamine konsumiert haben könnte. Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Beamten ein kleines Kästchen mit verdächtigen Anhaftungen.

Der Golf war darüber hinaus nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

.

Von MAZonline