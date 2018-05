Oranienburg

Ein 19-jähriger Iraner hat am Sonnabend gegen 10 Uhr vor dem Bahnhof in Oranienburg mit einer Softair-Pistole wild um sich geschossen. Der junge Mann hatte sich mit weiteren Jugendlichen auf einer der Rasenflächen vor dem Postgebäude aufgehalten und aus der Gruppe heraus in der Gegend rumgeballert. Dabei wurde offensichtlich ein 16-jähriger deutscher Jugendlicher an der Hand getroffen und leicht verletzt. Darüber hinaus traf ein Geschoss einen vorbeifahrender Pkw am Kotflügel, wobei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Als Bundespolizisten, die in Diensträumen am Bahnhof stationiert sind, auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten sie sofort zum Tatort und nahmen den 19-jährigen Iraner vorläufig fest. Dazu mussten sie dem jungen Mann Handfesseln anlegen, weil dieser erheblichen Widerstand leistete. Überdies stand er unter der Einwirkung von Alkohol. Ein Test ergab 1,01 Promille. Unterdessen war auch die Landespolizei am Bahnhof eingetroffen, nachdem mehrere Passanten das Treiben vor dem Bahnhof gemeldet hatten.

Eine 17-jährige deutsche Jugendliche, die sich ebenfalls in der Gruppe vor der Post aufgehalten hatte, musste aufgrund starker Alkoholisierung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen Widerstandes, Sachbeschädigung und Körperverletzung auf. Der 19-jährige Beschuldigte wurde am Vormittag des Folgetages wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline