Hennigsdorf

Revierpolizisten haben am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf einen gegen einen 17-Jährigen vorliegenden Vorführbefehl vollstreckt.

Laut Polizei werde zu einer derartigen Maßnahme gegriffen, wenn jemand nicht zu einem Verhandlungstermin vor Gericht erscheint. In diesem Fall werde die Person am Verhandlungstag zugeführt, im konkreten Fall zu einer Hauptverhandlung am Gericht in Oranienburg.

Was dem jungen Mann vorgeworfen wird, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Von MAZonline