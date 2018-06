Hennigsdorf

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera versucht die Polizei jetzt, eine Straftat aufzuklären, die am 29. Januar dieses Jahres begangen wurde. An diesem Tag, einem Montag, klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau in Hennigsdorf-Nord und gab sich als Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers aus. Der Unbekannte unterbreitete der Frau ein Angebot, bei dem sie – wie er sagte – zehn Euro im Monat an Gebühren sparen könne.

Die Seniorin ließ den Mann darauf in ihre Wohnung. Dort füllte der Mann Unterlagen aus und bat die Frau, ihm ihre Bankverbindungsdaten sowie die EC-Karte und die Pin-Nummer zu geben, was die 86-Jährige auch tat.

Ein weiteres Bild, dass den Betrüger in der Hennigsdorfer Sparkassenfiliale zeigt. Quelle: Überwachungskamera

Anschließend verabschiedete sich der Mann wieder und verließ eilig die Wohnung. Erst etwas später, als der Besucher verschwunden war, bemerkte die Frau, dass der angebliche Vertreter ihr die EC-Karte nicht zurückgegeben hatte. Tatsächlich hob der Betrüger noch am selben Tag mit der EC-Karte in der Sparkassenfiliale in der Hennigsdorfer Fontane-Siedlung eine Summe von mehreren Hundert Euro ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Nun hoffte die Polizei trotz der nicht sehr guten Qualität der Bilder auf Hinweise aus der Bevölkerung, um wen es sich bei dem abgebildeten Mann handeln könnte. Informationen bitte an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline