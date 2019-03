Velten

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 6.10 Uhr, in zwei Fahrzeuge in Velten eingebrochen. Zum einen war ein Kleintransporter vom Typ Opel Vivaro, der in der Tobias-Feilner-Straße stand, betroffen, zum anderen ein VW Caddy, der in der Rosa-Luxemburg-Straße abgestellt worden war.

Die Täter schlugen jeweils die Heckscheibe der Fahrzeuge ein und entwendeten dann Elektrowerkzeug.

Die Schadenssumme wird mit rund 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline