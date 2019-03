Marwitz

Unbekannte haben sich nach Angaben der Polizei am Montag im Zeitraum zwischen 17.30 und 19.30 Uhr an einem Kleintransporter in Marwitz zu schaffen gemacht. Der Wagen war in der Breiten Straße abgestellt worden.

Die Täter brachen in den Kleintransporter vom Typ Peugeot ein und entwendeten daraus Werkzeuge der Marken „ Hilti“ und Makita“. Die Schadenssumme wird mit rund 7000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Von MAZonline