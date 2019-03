Glienicke

Erneut wurden in der Nacht zu Donnerstag in der Gemeinde Glienicke mehrere Fahrzeuge angegriffen, um kostspielige Bauteile aus dem Inneren der Pkw zu entwenden.

Autoeinbrüche in Jungbornstraße und Hubertusallee

So drangen die bislang unbekannten Täter in der Jungbornstraße in einen Pkw Mercedes ein und entwendeten aus diesem einen Frontairbag. Auch in der Hubertusallee wurde aus einem Pkw Mercedes ein Airbag entwendet. Ebenfalls in der Hubertusallee wurde zudem ein BMW X5 eingedrungen, aus dem anschließend ein Frontairbag und die Navigationseinheit gestohlen wurde.

Tatzeitraum: Nacht von Mittwoch zu Donnerstag

Der Tatzeitraum aller drei Autoeinbrüche umfasst die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ingesamt ein Sachschaden von rund 6500 Euro, der jedoch im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei noch höher ausfallen könnte.

Immer wieder Autoeinbrecher in Glienicke unterwegs

Es ist nicht der erste Vorfall solcher Art in Glienicke. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Autos aufgebrochen, um daraus Bauteile zu stehlen. Im Juni 2018 hatte die MAZ über eine Diebestour in Glienicke berichtet, bei der mehrere Mercedes’ aufgebrochen worden waren. Im November 2018 brachen unbekannte Täter in Glienicke in einer Nacht in insgesamt 18 Mercedes-Pkws auf, um daraus Airbags zu entwenden. Im Dezember waren Unbekannte auf Diebestour in Schildow und Glienicke unterwegs und stahlen aus reihenweise Pkws und Kleintransportern verschiedene Bauteile.

Von MAZonline