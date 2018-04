Wildschweinplage - Wildschwein in Hennigsdorf erschossen

Wildschweine im Stadtgebiet von Hennigsdorf gehören inzwischen regelrecht zum Alltagsbild, welches viele Einwohner immer wieder erleben. Ob am Skaterplatz im Waidmannsweg, am Paul-Schreier-Platz, in der Karl-Marx-Straße oder an vielen Ecken in Hennigsdorf-Nord – die Schwarzkittel erobern die Stadt immer mehr, auch Richtung Zentrum (MAZ berichtete).

Am Mittwochabend erreichte die Polizei eine Meldung, dass in der Friedrich-Engels-Straße ein verletztes oder krankes Wildschwein liege. Die Beamten verständigten den zuständigen Jagdpächter, der sich schließlich vor Ort ein Bild von der Situation machte. Dabei stellte er fest, dass es sich bei dem betroffenen Wildschwein offensichtlich um ein krankes Tier handelte. Er erlöste das Schwein daher durch einen Schuss aus seiner Jagdwaffe.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, zu wenig Abstand zu den Tieren zu halten. Insbesondere wenn Muttersauen zusammen mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind, sollten Menschen stets einen großen Abstand zu den Tieren halten. Grundsätzlich seien Wildschweine zwar Fluchttiere, aber bei einer Bedrohung können diese bis zu 90 Kilogramm schweren und 120 Zentimeter großen Tiere auch Menschen angreifen. Dabei sind schwere Verletzungen bis zum Tode nicht ausgeschlossen, heißt es seitens der Polizei.

Von MAZonline