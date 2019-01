Sommerfeld

Auf der Landstraße bei Sommerfeld kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Eine 31-Jährige ist mit ihrem Ford Mondeo mit einem Reh zusammengestoßen, das die Fahrbahn überquerte.

Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, es blieb aber weiterhin fahrbereit. Das Wild verstarb am Unfallort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Von MAZonline