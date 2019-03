Germendorf

Eine Hundehalterin war am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit ihren beiden Windhunden in dem Auslaufgebiet unterwegs, das an die Landesstraße 170 grenzt und sich auf Höhe des Tierparks Germendorf befindet. Die beiden Hunde rannten einem Hasen hinterher und gelangten durch ein Loch im Zaun auf die Straße. Dort erfasste der Fahrer eines VW Passat einen der Hunde mit dem Heck seines Wagens. Das Tier wurde dabei an der Vorderpfote verletzt.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Frau begab sich mit ihren Hunden zum Tierarzt. Ihren Verstoß als Halterin der Hunde gab sie zu und wurde von der Polizei vor Ort mündlich verwarnt.

Von MAZonline