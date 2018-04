Fahrradunfälle in Oberhavel - Zahlen sinken

Die in Oranienburg am Dienstag verunglückte 59-Jährige (MAZ berichtete) ist die erste Radfahrerin, die 2018 im Landkreis Oberhavel bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Fünf Radfahrer starben 2017 im Landkreis. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 2016, als es zu keinem tödlichen Fahrradunfall in Oberhavel kam, wenngleich grundsätzlich die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern im gesamten Bereich der Polizeidirektion Nord (Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz) zuletzt sank: Nach 573 Unfällen im Jahr 2016 ereigneten sich 2017 nur noch 544 Vorfälle, knapp fünf Prozent weniger.

Die 2017 auf Oberhavels Straßen ums Leben gekommenen Radfahrer waren alle im Alter von 79 bis 89 Jahren, die Unfälle trugen sich in Oranienburg (2), Hennigsdorf (2) und Fürstenberg zu. Drei der Radfahrer überquerten plötzlich und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten die Fahrbahn und kollidierten daraufhin mit einem Pkw.

Zur Galerie Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am späten Dienstagvormittag auf der Oranienburger Saarlandstraße. In den Unfall verwickelt waren eine 59-jährige Radfahrerin sowie ein 31-jähriger polnischer Lkw-Fahrer. Die Frau verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Von Nadine Bieneck