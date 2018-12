Zehdenick

Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer verursachte in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember in der Klosterstraße in Zehdenick zunächst einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Bei seinem Unfall hatte er laut Polizei Sachschaden an gleich mehreren Fahrzeugen angerichtet, die Höhe des insgesamt verursachten Schadens ist indes noch nicht bekannt.

Unfallfahrer leistet massiven Widerstand

Beamte der Polizei konnten den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 42-Jährige war dabei stark alkoholisiert, lehnte einen Atemalkoholtest jedoch ab. Zur Feststellung seiner Alkoholisierung wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Dabei leistete der Mann so massiven Widerstand, dass er anschließend von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde.

Ermittlungen gegen den Mann laufen

Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss von Alkohol sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizei stellte seinen Führerschein vorerst sicher.

Von MAZonline