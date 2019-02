Glienicke

Hinweise auf eine flüchtige Einbrecherin gaben Zeugen am Montagabend der Polizei in der Eichenallee in Glienicke. Gegen 18.15 Uhr war es dort zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen, bei dem unter anderem Mobiltelefone und Schmuck entwendet wurden.

Zeugen beobachten flüchtige Einbrecherin

Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen teilten Zeugen den Beamten mit, dass sie offenbar eine Frau über den Balkon der Wohnung hatten flüchten sehen. Bei einer sofortigen Absuche der Umgebung durch die Polizei konnte die verdächtige Person vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Kriminaltechniker kamen anschließend zur Spurensuche zum Einsatz.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 6150 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Von MAZonline