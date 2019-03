Oranienburg

Eine 80-jährige Oranienburgerin wurde am vergangenen Freitag (8. März) von einem unbekannten Mann in der Oranienburger Lehnitzstraße angegriffen. Der Mann hatte sich der Frau von hinten genähert und dann versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich und trat dem Unbekannten gegen das Bein. Zudem schrie sie um Hilfe, sodass der Mann schließlich von ihr abließ und ohne Beute in eine unbekannte Richtung flüchtete. Die 80-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen an der Hand.

Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall am Freitagabend

Am Dienstag meldete sich die Frau schließlich bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall und fragt: Wer hat diese Auseinandersetzung am 8. März gegen 19.40 Uhr in der Lehnitzstraße in Oranienburg beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Der unbekannte Mann war etwa 18 bis 30 Jahre alt und hatte kurzes Haar. Er war mit einem grauen Kapuzenshirt bekleidet. Die Seniorin gab zudem an, dass er mit Akzent gesprochen hätte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline