In Zusammenhang mit einem Vorfall sexuellen Missbrauchs am 29. April 2018 in Zehdenick (MAZ berichtete) wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung zwei Zeugen zu finden.

Ermittelt wird in einem Vorfall, bei dem nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten sowie dessen Eltern der junge Mann durch einen 39-Jährigen sexuell missbraucht worden war. Die beiden Personen waren durch die Eltern des Jungen an einem leer stehenden Haus festgestellt worden. Mithilfe von Passanten hatten die Eltern den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, welche ihn dann in Gewahrsam nahm. Die Beamten stellten bei dem 39-jährigen Pakistaner einen Atemalkoholwert von 0,65 Promille fest. Eine ärztliche Untersuchung sowohl des Geschädigten als auch des Beschuldigten erfolgte im Klinikum Virchow.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun von beiden Beteiligten ausgesagt, dass sie an besagtem Tag in ein leerstehendes Haus gegangen waren. Bevor es zu der Vergewaltigung kam, hatten zwei Personen das Haus betreten und den 18- sowie 39-Jährigen entdeckt. Eine der beiden Personen wird mit einem Alter von zwölf bis 16 Jahren beschrieben. Die Person trug eine Brille, hatte schwarze Haare und war mit einer blauen Hose und einem roten T-Shirt bekleidet.

Die Polizei bittet die beiden Zeugen, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

