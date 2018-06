Hennigsdorf

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu einem Täter, der am Montagabend in Hennigsdorf exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Eine 36-jährige war gegen 20 Uhr aus der S-Bahn an der Rathenaustraße, Ecke Herzstraße ausgestiegen und bemerkte anschließend auf der anderen Straßenseite einen Mann, der hinter einem Busch stand und an seinem Glied herummanipulierte. Als die Frau ihren Weg fortsetzte, folgte ihr der Mann auf der anderen Straßenseite und wiederholte die Tat. Nachdem die 36-Jährige den Mann darauf ansprach, entfernte sich dieser in Richtung Ohmstraße.

Laut Täterbeschreibung der Frau handelt es sich bei dem Täter um einen 19 bis 22 Jahre alten, hellhäutigen Mann, der 175 Zentimeter groß ist, dunkelblondes, lockiges Haar hat und mit einer blauen Sportjacke sowie blauen Jeanshose bekleidet war. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel per Telefon unter der 03301/8510 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline