Hennigsdorf

In der Nacht von Sonnabend, den 16. Juni 2018, zu Sonntag trafen gegen 2.20 Uhr in der Ruppiner Chaussee, Ecke Hafenstraße in Hennigsdorf zwei afghanische Asylsuchende auf zwei achtköpfige, alkoholisierte Personengruppen. Im Zuge verbaler Beleidigungen, ausgehend von einer der Personengruppen, wurde ein 39-jähriger Asylsuchender schließlich ins Gesicht geschlagen. Nachdem sein Landsmann ihn verteidigen wollte, wurde dieser ebenfalls geschlagen. Die beiden Männer wurden im Rahmen des körperlichen Angriffs leicht verletzt und erlitten Prellungen, Platz- und Schürfwunden, die anschließend ambulant versorgt werden mussten.

Die Personengruppe entfernte sich nach der Schlägerei und konnte trotz sofort eingeleiteter Nahbereichssuche durch die alarmierte Polizei nicht mehr festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Oberhavel wendet sich mit einem Zeugenaufruf nun an die Bevölkerung und bittet Zeugen, denen zur Tatzeit mehrere männliche Personen im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren mit bunten „Hawaiiketten“ und „Bollerwagen“ im Stadtgebiet Hennigsdorf aufgefallen sind, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline