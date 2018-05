Oranienburg

Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe wurde am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Oranienburger Friedenstraße ein Brand ausgelöst. Polizeibeamte, die sich zufällig in dem Bereich auf einer Streifenfahrt befanden, bemerkten das Feuer, welches auf einer Fläche von etwa 30 x 30 Metern brannte. Die Beamten verständigten die Kameraden die Feuerwehr, die anrückten und die Flammen löschten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gaben Zeugen dann an, zuvor zwei Jugendliche an der betreffenden Grünfläche gesehen zu haben, die besagte Zigarettenkippe weggeworfen haben sollen und damit den Brand auslösten. Durch die Polizei konnten in der Nähe des Brandherdes dann ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger festgestellt werden. Die Personalien beider Männer wurden aufgenommen, der 17-Jährige wurde anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZonline