Unbekannte haben in der Nacht zu Montag aus einem Kipplaster, der beim Autobahnbau an der A10 zum Einsatz kommt und seinen nächtlichen Stellplatz an der Germendorfer Allee hat, Diesel abgezapft. Die Täter flüchteten in einem weißen VW Caddy mit einem Havelländer Kennzeichen.