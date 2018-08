Hennigsdorf

Anders als erwartet endete am Dienstagnachmittag ein Abbiegevorgang eines 73-Jährigen und eines Busfahrers an der Kreuzung Rathenaustraße/Stauffenbergstraße in Hennigsdorf. Gegen 15.30 Uhr wollte der ältere Herr mit seinem Hyundai einem Bus Vorfahrt gewähren. Der Busfahrer wiederum schätzte ein, dass er nicht abbiegen könne. Deshalb gab er dem 73-Jährigen ein Zeichen, dass er fahren solle. Das tat er dann auch. Beim Abbiegen allerdings übersah er einen 17-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

