Gransee

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden, ist es am Sonnabend gegen 18.10 Uhr in der Oranienburger Straße in Gransee gekommen. Ein sechsjähriger Junge hatte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquert, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. In der Folge kam es zur Kollision mit einem auf der Oranienburger Straße fahrenden Pkw.

Junge ins Krankenhaus gebracht

Der Junge klagte nach dem Unfall über erhebliche Kopfschmerzen und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Oranienburg gebracht.

Fünfjähriges Mädchen vor Ort behandelt

Auf dem Rücksitz des Pkw befand sich zum Unfallzeitpunkt ein fünfjähriges Mädchen, welches trotz Sicherung mit dem Kopf gegen den Vordersitz stieß. Das Kind wurde nach der Behandlung durch Rettungssanitäter an die Mutter übergeben.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline