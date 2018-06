Ein älterer Mann stand am Donnerstag gegen 19.45 Uhr nackt am Gartenzaun seines Grundstücks in Glienicke/Nordbahn. Ein Zeuge beobachtete und dies und informierte die Polizei. Beamte fuhren zum Ort des Geschehens und fanden dort tatsächlich einen unbekleideten 82-jährigen Herren vor.