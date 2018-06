Oranienburg

Zwei achtjährige Jungen sind am Montag gegen 17 Uhr auf dem Luise-Henriette-Steg in Oranienburg mit ihren Fahrädern zusammengestoßen und gestürzt. Nach Auskunft der Polizei prallte einer der Jungen gegen einen Brückenpfeiler und erlitt dabei Verletzungen am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der andere Junge, so hieß es, sei unverletzt geblieben.

Von MAZonline