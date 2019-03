Liebenberg

Ein 22-jähriger Kradfahrer erschien am Mittwoch um 12.50 Uhr auf dem Polizeirevier in Gransee und teilte den Beamten mit, mit seinem Krad über ein gespanntes Drahtseil gestürzt zu sein.

Drahtseil zwischen Bäumen gespannt

Offenbar hatten unbekannte Täter zwischen Liebenberg und Bergsdorf ein solches Drahtseil zwischen zwei Bäumen gespannt. Teile des Drahtes konnten durch Polizeibeamte sichergestellt werden.

Krad des 22-Jährigen war nicht angemeldet

Da die Beamten darauf aufmerksam wurden, dass der 22-Jährige mit einem nicht angemeldeten Krad umherfuhr, wurde anschließend gegen ihn eine entsprechende Strafanzeigen angefertigt.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Die Kriminalpolizei hat aufgrund des gespannten Seils die Ermittlungen im Fall des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Am Krad des Fahrers entstand durch den Vorfall ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Von MAZonline