Nassenheide

Einen Feuerschein meldeten aufmerksame Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen entlang der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf. Die alarmierte Feuerwehr fand vor Ort gegen 4.45 Uhr ein Feuer vor, das in einem Silo ausgebrochen war, welches sich in einiger Entfernung der Bundesstraße befindet. In Brand geraten waren aus noch unbekannten Gründen mehrere Reifen, die zum Beschweren der Abdeckung der im Silo eingelagerten Vorräte genutzt wurden.

Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen

Die Feuerwehr löschte den Brand, nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verkehr auf der B96 wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline