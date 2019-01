Summt/Lehnitz

Glück im Unglück hatte ein Opel Vectra-Fahrer in der Nacht von Mittwoch (3. Dezember) zu Donnerstag, als er die Ortsverbindungsstraße von Summt nach Lehnitz gegen 23.05 Uhr befuhr. Just in dem Moment querten zwei Rehe die L211. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es zu einer Kollision kam.

Der Mann blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, die beiden Rehe verendeten jedoch noch am Unfallort aufgrund ihrer Verletzungen. Das Fahrzeug des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Von MAZonline