Zwei Männer gerieten am Sonnabend gegen 3.45 Uhr in einer Bar in der Berliner Straße in Zehdenick in Streit. Ein 24-Jähriger aus dem Tschad wurde von einem ihm unbekannten Mann zunächst beschimpft und dann geschlagen. Andere Gäste griffen ein und trennten die Männer. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Unbekannten nicht mehr feststellen. Der 24-Jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oranienburg: Vermeintlichen Einbrecher gemeldet

Eine aufmerksame Bürgerin meldete in der Nacht zu Montag gegen 23.10 Uhr, dass sie eine Person, die auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße in Oranienburg herumklettert, beobachte. Und sie hätte den Verdacht, dass dort jemand gegenwärtig einzubrechen versucht. Eine Leiter solle auch am Haus stehen. Bei der Prüfung durch herbeieilende Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der Hausbesitzer versucht hatte, den bei ihm lebenden und nachts aktiven Marder endlich auszusperren und den Zugang/ das Loch auf dem Dach schließen wollte. Somit bestätigte sich ein zweibeiniger Einbruch nicht.

Oberhavel: Wegen Ruhestörungen im Einsatz

Auf Grund von Einschulungsfeiern, Hochzeiten, Partys oder wegen des schönen, warmen Sommerwetters kam es in den Wochenendnächten vermehrt zu Ruhestörungen, zu denen die Polizei in Oberhavel angerufen und zwecks Klärung angefordert wurde. Meist riefen Bürger (auch schon ab 21 Uhr) an und schilderten, wegen zu lauter Musik und Lärm, meist verursacht durch Jugendliche, nicht schlafen zu können. In den meisten Fällen wurde seitens der Polizei Einfluss auf die Lautstärke der Musik und Gesprächsführung genommen und Folgemaßnahmen bei Nichteinhalten angekündigt.

Oranienburg: Simson entwendet

Im Zeitraum von Sonnabend, 15.30 bis Sonntag, 15 Uhr wurde vom P&R-Parkplatz in der Stralsunder Straße in Oranienburg durch bisher unbekannte Personen ein gelbes Kleinkraftrad Simson S50 mit dem amtlichen Kennzeichen 369GWJ entwendet. Die Motorradhelme und das Schloss ließen die Täter vor Ort. Offensichtlich bauten sie die Simson teilweise auseinander, um das Schloss zu entfernen. Der Wert der Simson liegt bei rund 1.800 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Nassenheide: Einem Reh ausgewichen

Montagmorgen, gegen 5.20 Uhr wollte eine Golf Fahrerin auf der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen und kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde verständigt.

Germendorf: Unfall mit Wildschwein

Mit einem die Straße querenden Wildschwein stieß eine VW Caddy Fahrerin am Montagmorgen, gegen 6.55 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße Germendorf - Sommerswalde, zusammen. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Caddy war nicht mehr fahrbereit. Das Wildschwein verendete vor Ort.

Grüneberg: Unfall mit Radfahrerin

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin missachtete am Freitagvormittag, gegen 10.05 Uhr an der Einmündung Stege/ Dorfanger in Grüneberg ein Haltezeichen und stieß mit einer 18-jährigen Radlerin, die den Gehweg in die falsche Fahrtrichtung befuhr, zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Kopf und Bein und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gransee gebracht.

Birkenwerder: Unfall mit Krad und Pkw

Beim Herausfahren aus einer Parklücke in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder am Freitagmittag, gegen 11 Uhr übersah vermutlich aus Unaufmerksamkeit eine 35-jährige VW-Touran-Fahrerin einen 20-jährigen Harley-Kradfahrer, der die Straße in Richtung S-Bahnhof befuhr und stieß mit diesem zusammen. Er wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Berlin-Buch gebracht.

