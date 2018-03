Ein winterliches Pausenspektakel hat am Mittwoch an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Treuenbrietzen Schüler und Lehrer begeistert. Angesichts des starken Schneefalls in der Nacht und am Morgen rief der Schulleiter einen Wettstreit um den schönsten Schneemann aus. Der größte brachte es schließlich auf eine stattliche Höhe.