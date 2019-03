Werder

Ein 13-jähriges Mädchen stieg am Dienstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Werder/ Havel aus einem Bus aus und wollte die Adolf-Damaschke-Straße hinter dem Fahrzeug überqueren. Trotz einer Gefahrenbremsung erfasste ein Opel-Fahrer (56) das Kind frontal. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Es kam in ein Krankenhaus. Seine Eltern wurden von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Polizeibeamte nahmen eine Anzeige auf wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAzonline