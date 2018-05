Teltow

Weil er ohne Licht und viel zu schnell unterwegs war, fiel ein Mazda CX5 gegen ein Uhr morgens am Samstag in Teltow auf. Eine Polizeistreife setzte nach und versuchte, den Wagen durch Haltesignale zu stoppen, doch das Gegenteil geschah. Der Mazda drehte richtig auf und beschleunigte auf bis zu 140 Stundenkilometer im Stadtgebiet; die Streife musste Verstärkung rufen. In der Siegfried- und Wodanstraße kam der Raser aus der Spur und krachte in einen Bauzaun, doch der Fahrer floh mit dem beschädigten Auto weiter. Erst in der Ostdorfer Straße konnte er mit Unterstützung dreier weitere Streifenwagen ausgebremst werden. Bei der Festnahme staunten die Beamten nicht schlecht. Der Fahrer war erst 16 Jahre alt. Der Berliner hatte den Auslandsurlaub seiner Mutter zu einer „Probefahrt“ genutzt. Er wurde an Verwandte in Berlin übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Von Rainer Schüler