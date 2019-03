Potsdam-Nord

Eine BMW-Fahrerin (20) kam Montagnachmittag aus ungeklärtem Grund zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Spandau auf der A 10 in Richtung Hamburg nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich ihr Wagen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Wagens musste geborgen werden. Daher war die Richtungsfahrbahn kurz gesperrt. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline