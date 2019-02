Glindow

Zwei Autotransporter-Fahrer (44 und 43 Jahre alt) aus Polen wurden in der Nacht auf Montag bei ihrer Rast auf dem Parkplatz Schwielowsee an der A 10 gegen sechs Uhr von einem Klopfen an der Beifahrertür geweckt. Zwei Unbekannte riefen in gebrochenem Deutsch die Worte „ Polizei“ und „Kontrolle“.

War einer der Täter bewaffnet?

Dem 44-Jährigen schien es, als würde einer der beiden nach einer Waffe greifen, während der andere die Beifahrertür öffnete, den 43-Jährigen aus dem Auto zog und anschließend zu Boden warf. Dann griff der Täter nach Jacken, Taschen und Geldbörsen, die im Führerhaus lagen und entnahm daraus Bargeld in vierstelliger Höhe. Beide Angreifer flüchteten im Anschluss daran zu Fuß in Richtung der Parkplatzeinfahrt.

Die Unbekannten waren vermummt

Die Opfer des Raubes beschrieben beide Angreifer als etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie trugen Mützen und hatten ihre Gesichter halb vermummt. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 03381/80 49 27 01. Auch das Bürgerportals kann unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Von MAZonline