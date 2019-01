Groß Kreutz

Ein Mercedes-Fahrer war am Montagnachmittag am Ortsausgang von Jeserig vor der Verkehrsinsel nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 60-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt und kam später in ein Krankenhaus. Als Polizisten aufs Auto zugingen und die Fahrertür öffneten, schlug der Mann plötzlich wild um sich. Die Beamten konnten den Schlägen ausweichen und fixierten den Mann, der wohl gesundheitliche Probleme hatte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline