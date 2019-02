Groß Kreutz

Eine 24-jährige Seat-Fahrerin war am Samstag gegen 6.30 Uhr auf der Bundesautobahn 10 aus Richtung Dreieck Werder in Richtung Dreieck Havelland unterwegs, als sie kurz hinter der Anschlussstelle Groß Kreutz auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Autofahrerein fest. Der Test ergab einen Wert von 0,57 Promille. Die Frau behauptete, sie sei kurz eingeschlafen. Ihr Führerschein wurde eingezogen.

Von MAZ-online