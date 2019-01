Krahne

Auf einem Waldweg zwischen Krahne und Reckahn ist am Mittwochnachmittag die 57-jährige Fahrerin eines Opels verunglückt. Aus bislang unbekannter Ursache ist der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Von MAZ