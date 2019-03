Grebs

Feuerwehrleute aus Grebs und anderen Kloster Lehniner Ortsteilen haben das Dorf womöglich vor einer Katastrophe bewahrt. In der Nacht zum Donnerstag war der Backofen auf dem Dreiseitenhof in Flammen aufgegangen. Mit ihrem schnellen Eingreifen verhinderten die Kameraden ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäude, darunter eine Scheune. Ansonsten wären auch Wohnungsmieter, das Museum und das Sportzentrum in Gefahr gewesen.

Zügig unter Kontrolle

Beim Eintreffen der ersten Löschtrupps brannte das Dach des Backofens bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen konnten aber zügig unter Kontrolle gebracht werden. „Nicht auszudenken, wenn auch die benachbarte Scheune vom Brand erfasst worden wäre“, sagte Harry Grunert vom Grebser Ortsbeirat der MAZ.

Der abgebrannte Backofen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie es zu dem Unglück kam, ist bei Tagesanbruch noch unklar. Der Backofen wird traditionell mit Holz beschickt. Eigentlich wollte am Donnerstagvormittag eine Kindergruppe das Museumsgelände besuchen.

Die Dachkonstruktion über dem gemauerten Backofen ist komplett abgebrannt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil für die kleinen Besucher gebacken werden sollte, wurde der Ofen am Vorabend vom Dorf- und Heimatverein angefeuert. Ob ein technischer Defekt oder möglicherweise Funkenflug der Grund für den Vorfall war, muss erst noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Backofen kann nicht mehr genutzt werden.

Mittelpunkt im Dorf

Der Dreiseitenhof in Grebs ist der Mittelpunkt im Dorf, an dem ländliche Tradition gepflegt wird. Betrieben wird das Areal mit Museum und Veranstaltungsräumen vom Dorf- und Heimatverein.

Von Frank Bürstenbinder