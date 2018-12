Bad Belzig

Betrunken war die Fahrerin eines VW Golf am Mittwoch um 04.17 Uhr in der Bad Belziger Straße der Einheit unterwegs. Polizisten hielten sie an und kontrollierten sie. Beim Gespräch mit der 22 Jahre alten Frau war Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrnehmbar, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach dem anschließenden Atemalkoholtest, der 1,23 Promille ergab, wurde ihr eine Blutprobe im Bad Belziger Krankenhaus entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Von Maz