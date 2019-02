Bad Belzig

Als Martina Winkler sich vor 30 Jahren zur Krankenschwester ausbilden ließ, wollte sie mit Menschen arbeiten. Im Senioren-Wohnpark Klinkengrund in Bad Belzig begann sie vor 30 Jahren dann, älteren Menschen ein Zuhause zu geben. Was das heißt, wusste damals niemand so richtig.

„Die Betreuung von damals ist mit heute gar nicht vergleichbar“, sagt die 56-jährige Pflegedienstleiterin, die schon 1989 den ersten Bewohner des damals neu erbauten Wohnparks kennenlernte. Denn in der DDR gab es so gut wie keine Alterspflege, sondern nur die Krankenpflege. „Wir hatten keine Erfahrung, weil es Bad Belzig keine Altersheime gab“, erzählt sie rückblickend. Damals war sie noch Pflegefachkraft.

Plattenbau war Luxus

In der DDR musste man nicht pflegebedürftig sein, um in das Wohnheim zu ziehen. „Wer hierher ziehen wollte, ist hierher gezogen“, sagt Winkler. Für 120 DDR-Mark im Monat gab es Vollverpflegung und ein neues Zuhause – und zwar ein sehr schönes.

„Der Plattenbau war früher Luxus“, erzählt Winkler. 201 Betten gab es kurz vor der Wende in Ein- bis Vierbettzimmern. Allesamt mit Balkon. 2002 wurde der gesamte Wohnpark dann noch mal komplett saniert. Die Zimmer bekamen eigene Badezimmer, wurden größer und die Mitbewohner in maximal Zweibettzimmern weniger.

Das Haus hat eine Wäscherei, Fernsehen, einen Friseur- und Pediküresalon sowie eine Bibliothek, einen. Mit 100 Mitarbeitern bietet der Senioren-Wohnpark und die Medina Belzig im selben Haus viel. Doch ist er damit auch teurer geworden und nur noch für pflegebedürftige Menschen offen.

Alltag im Senioren-Wohnpark

„Nicht jeder ist Zuhause glücklich“, sagt Martina Winkler. So zog es auch Roth Gerber in den Senioren-Wohnpark. Vor neun Jahren wollte sie mit ihrem Mann in ein Ehezimmer ziehen. Kurz zuvor verstarb er, weswegen sie allein einzog.

Roth Gerber (links) und Pflegedienstleiterin Martina Winkler, die seit 30 Jahren im Senioren-Wohnpark in Bad Belzig arbeitet. Quelle: Jan Russezki

„Anfangs war es schwer, Kontakte zu knüpfen, aber ich habe hier viel Liebe gefunden“, sagt die 94-Jährige. Den Alltag verbringt sie mit Kochen, Sport und Gedächtnistraining. „Jeder so, wie er möchte – alles ist hier möglich“, sagt Roth. Sie gestaltet im Bewohnerschaftsrat den Alltag auch für andere mit. Weg will sie nicht mehr.

Martina Winkler hat in 30 Jahren viele Menschen kennengelernt. Auch die, die hier sind, weil sie Hilfe brauchen. So auch die längste und gleichzeitig jüngste Bewohnerin. Seit 30 Jahren lebt die 60-Jährige im Wohnpark, weil es nicht anders geht.

Immer ältere Bewohner

Doch nicht alle sind so jung: „Wir haben hier mehr Menschen mit über 90 Jahren als früher“, sagt Winkler. Der bislang älteste Bewohner sei sogar 102 Jahre geworden. Statistisch werden Menschen heute im Schnitt fünf Jahre älter als 1988. Das macht sich bemerkbar: „Solche fitten Bewohner wie damals, haben wir heute nicht mehr“, sagt Winkler. Die Schwere der Erkrankungen habe zugenommen.

„Wir mussten nicht so viel Bewohner wie heute pflegen“, sagt Martina Winkler. Deswegen hätte sich die Altenpflege erst nach der Wende entwickelt. Sie hat die Möglichkeiten der Beschäftigungstherapie und der Kommunikation erst in Fortbildungen gelernt, denn „Krankenpflege ist ein ganz anderer Schuh als Altenpflege“. Auch gegen das Wundliegen würde heute viel getan werden und der Geist mit Gedächtnistraining aufgefrischt. „Früher halfen wir per Muskelkraft“, erzählt sie. Doch trotz Lift und Aufstehhilfe sei die Pflege schwerer geworden.

Zuhause-Gefühl

Technische Hilfen bringen jedoch bei geistigen Krankheiten wenig. „In der DDR haben wir auch über Demenz nicht viel nachgedacht. Heute sind etwa 60 bis 70 Prozent der Bewohner betroffen“, sagt sie und ergänzt, dass sie „heute mehr theoretisches Wissen“ besitzen und individueller planen.

Der Senioren-Wohnpark ist nicht auf bestimmte Krankheiten spezialisiert, aber verfolgt ein ganzheitliches System. Es wird auf die Bewohner, ihre Bedürfnisse und Biografie geschaut. Das Wichtigste für Winkler ist aber, dass die Bewohner selbstbestimmt Leben und alle mit Humor an die Sache gehen. „Lachen ist wichtig für das Zuhause-Gefühl, und das wollen wir geben“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Zuhause bedeutet aber auch, Beziehungen aufzubauen, was den Beruf für manche erschwert: „Wir heilen hier keine Krankheiten, sondern geben ein Zuhause “, sagt Winkler und will die Bewohner nicht Familie nennen, obwohl, „es schon familiär hier ist“.

Jeder habe besondere Bewohner, die in Erinnerung bleiben. Da sei der Umgang mit Verlust wichtig. Nach 30 Jahren Seniorenbetreuung hat Martina Winkler gelernt, sich zu verabschieden.

Von Jan Russezki