Bad Belzig

In der Nacht zum Freitag musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig gegen 1.30 Uhr ausrücken. In der Brücker Landstraße hatten Unrat und Äste in Flammen gestanden. Die Abfallreste auf dem Gelände an einem Garagenkomplex gleich neben dem ehemaligen Aldi-Markt haben sich aus bislang noch nicht geklärter Ursache entzündet.

Die Löschgruppe hatte das 3 x 5 Meter große Feuer zügig in Griff, wie Ortswehrführer Raphael Thon berichtet. Neun Kameraden waren vor Ort und löschten den Haufen mit zwei Strahlrohren ab. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.

Die Löscharbeiten dauerten 30 Minuten. Quelle: FFW Bad Belzig

Niemand ist verletzt worden. Schadenshöhe und Verursacher müssen von der Polizei erst noch ermittelt werden.

Von René Gaffron