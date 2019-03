Bad Belzig

Mit Sven Schröder, Mitglied des Landes Brandenburg, aus Borkheide und Udo Deichmann, dem Vorsitzenden der Notgemeinschaft gegen Zwangserschließung in Borkwalde, tritt die Alternative für Deutschland im Hohen Fläming am 26. Mai zur Wahl des Kreistages Potsdam-Mittelmark an.

Insgesamt sind für die fünf Wahlkreise zwischen Havel und Fläming 18 Bewerber nominiert, wie aus einer Mitteilung der Partei hervorgeht.

Für die Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig geht Arpad von Nahodyl aus Werbig ins Rennen.

Wiederum Udo Deichmann, sowie Grit Bluhm und Lars Hünich kandidieren auf der AfD-Liste um ein Mandat für die Gemeindevertretung Borkwalde.

„Wir wollen die maroden politischen Gleise in den Gemeinden verlassen und die Einwohner stärker in die Entscheidungsprozesse einbinden“, so der Kreisparteichef Sven Schröder zu den Zielen.

Von MAZ