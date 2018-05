Bad Belzig

Die Altstadtsanierung in Bad Belzig schreitet weiter voran: Mit der Sanierung der Bahnhofsgasse wird aktuell ein weiteres Projekt über die Städtebauförderung fit für die Zukunft gemacht. Die bereits vor Jahren durch die Verwaltung erstellte Prioritätenliste, nach der unsanierte Objekte im Eigentum der Stadt abgearbeitet werden, wird damit immer kürzer.

Doch wie weiter? Mit den Anlagen auf dem Bricciusberg, dem Stadtgraben und dem Marktplatz in kommunaler Hoheit gibt es Vorhaben, die in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert wurden – aber bis zum Auslaufen der Städtebauförderung in 2021 unbedingt erledigt werden sollten. Dazu existieren Objekte in privater Hand, die ebenfalls in den Genuss einer Förderung kommen könnten, so die Eigentümer Sanierungspläne haben.

Abgeordnete fordern Rundgang durch die Altstadt

Bauamtsleiter Christoph Grund informierte dieser Tage im städtischen Wirtschaftsausschuss über den Arbeitsstand. Damit verbunden war die Hoffnung auf ein Stimmungsbild der Abgeordneten – die empfehlen sollten, welche Baumaßnahmen in kommunaler Hoheit die Verwaltung weiter vorantreiben soll.

Doch dazu sah man sich nicht in der Lage. Vielmehr folgte das Gremium der Bitte von Ursula Schwill (Grüne) nach einem geführten Rundgang durch die Stadt. Bei der Gelegenheit will man sich die betreffenden Objekte persönlich ansehen.

Sicherung für „Altes Brauhaus“ in Vorbereitung Objekte in privater Hand, die aktuell mit Mitteln der Städtebauförderung saniert werden, befinden sich in der Straße der Einheit und in der Wiesenburger Straße. Die weitere Sanierung des Gebäudeensembles Bahnhofstraße 14 gilt als städtebaulich wichtig. In Vorbereitung ist zudem ein Bauantrag zur Sicherung des Fachwerkhinterhauses „Altes Brauhaus“ in der Straße der Einheit. Noch keine Hoffnung auf eine baldige Sanierung gibt es für zwei Häuser in der Magdeburger Straße.

Mit Blick auf die noch verbleibende Zeit bis zum Auslaufen der Förderperiode bat Hendrik Hänig (SPD) als Ausschussvorsitzender zusätzlich darum, die Projekte Bricciusberg und Marktplatz in der nächsten Sitzung bereits vorzustellen.

Letztere gehören, wie die Renaturierung des Stadtgrabens, zu den Vorhaben, die auch für den Bauamtsleiter an vorderster Stelle stehen. Gefolgt von städtebaulich wichtigen Objekten in privater Hand, wie beispielsweise der Bahnhofstraße 14. Während das unter Denkmalschutz stehende Gutshaus bereits eine Förderung erfuhr, hat der Eigentümer nunmehr für die Sanierung der Scheune und der ehemaligen Werkstatt Förderanträge gestellt.

Hier eine historische Ansicht der Wiesenburger Straße. Quelle: Christiane Sommer

Der Sanierungsrat, bestehend aus Mitgliedern der städtischen Verwaltung, Planern und Denkmalschützern, hat sich zwischenzeitlich für eine Förderung zur Sanierung der Außenhülle der Scheune ausgesprochen. Mit der Begründung, dass dieselbe das Erscheinungsbild des Grundstücks und des Straßenbereiches prägt.

Der Bad Belziger Holger Kögel, der dem Gremium als sachkundiger Einwohner angehört, sorgte für Verwunderung. Er regte an, „private Sanierungsprojekte ganz klar hinten an zu stellen“. „Das würde die Städtebauförderung in Frage stellen“, kritisierte jedoch Hendrik Hänig. Mit Verweis auf Objekte, die ohne Städtebauförderung nicht realisierbar sind, pflichtete ihm Christoph Grund bei.

Für welche der drei kommunalen Zukunftsbaustellen sich die Abgeordneten demnächst entscheiden, bleibt abzuwarten. Erste Planungen liegen bereit und müssen nur noch konkretisiert werden. Die Sanierung des Bricciusberges könnte damit bereits in 2018 und die des Stadtgrabens in 2019 beginnen. Planung und Sanierung des Marktplatzes wiederum nach Ablauf der Bindefrist – so die öffentliche Hand in der Lage ist, die erforderlichen Mittel aufzubringen.

Von Christiane Sommer