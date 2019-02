Raben

Kein Schnee in Sicht? Keine Sorge, auch nasskalte Winterferientage lassen sich abwechslungsreich und fantasievoll gestalten. Zumindest im Fläming ist viel los, was Kindern und ihren Eltern Spaß macht.

So lädt zum Beispiel das Naturparkzentrum „Hoher Fläming“ in Raben ein zu Teestube, Wolfsrallye und Winterkino. Was machen die Tiere im Winter? Soll man Vögel im Winter füttern und welche Arten kommen zum Futterhaus?

Diese und weitere Fragen beantworten die Naturfilme, die in dieser Woche täglich jeweils um 10.30 und 14 Uhr gezeigt werden – der Eintritt ist frei. Nebenan können in der Teestube verschiedene Teesorten und Gebäck aus eigener Herstellung probiert werden.

In fünf Fragen zum Wolfsbutton

Wer wissen möchte, wie die Wölfe in den Fläming kamen und wie man sich verhalten sollte, falls man einem begegnet, der besucht auch die Ausstellung „Die Rückkehr der Wölfe“, geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr.

Hier ist aktuell die Wölfin Bella zu sehen, eine Leihgabe des Naturkundemuseums Potsdam. Und bei einer kleinen Wolfsrallye kann jeder, der fünf Fragen zum Wolf richtig beantwortet, am Ende einen Wolfsbutton gewinnen. Eintritt zur Ausstellung: 2,50 Euro, Kinder ab drei Jahre 1,50 Euro, Familienticket sechs Euro.

Für ganz Kurzentschlossene sind außerdem noch wenige Plätze frei für die Ferienwoche auf dem Reiterhof Groß Briesen. Pferdebegeisterte Familien und Kinder können ausreiten und voltigieren, die Ponys in der Bodenarbeit trainieren und täglich am vielseitigen Freizeitprogramm teilnehmen.

Das Jüterboger Museum im Kulturquartier Mönchenkloster lädt für die Ferien zu spannenden Mitmachspielen ein. Quelle: Promo

Da wird gebastelt, gemalt, eine Hofrallye oder Nachtwanderung organisiert, Karaoke gesungen und in der Kinderdisco ausgelassen getanzt. Weitere Infos zu Zeitraum und Preisen können unter 033846/41673 erfragt werden.

Wer die Winterferien nutzen möchte, um eine kleine Zeitreise zu machen, der ist in Jüterbog an der richtigen Adresse. Die Stadt hat sich viel von ihrem mittelalterlichen Charme bewahrt. Dass diese Zeit auch für Kinder spannend wird, dafür sorgt das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster.

Gesellschaftsspiele aus dem Mittelalter

Vom 5. Februar bis zum 1. März können Familien und Gruppen ab 5 Personen sich für die „Reiterspiele“ anmelden: Erst werden Steckenpferde oder ein schicker Hut gebastelt, dann hoch zu Ross Ringe geworfen und mit der kindersicheren Armbrust geschossen.

Immer Dienstag und Mittwoch stehen Gesellschaftsspiele auf dem Programm, die schon die Menschen im Mittelalter spielten, wie Trick-Track und das Würfelspiel „Die drei Hunde“. Auch ohne Voranmeldung können Familien das Kindermuseum im Mönchenkloster besuchen und im Mitmach-Mittelalter historische Kostüme anziehen und Aufgaben lösen.

Von Josephine Mühln