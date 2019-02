Für die Mietwerterhebung des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden aktuell Vermieter aus dem Kreisgebiet befragt. Die Daten sollen zur Entscheidungsfindung beitragen, wenn das Jobcenter oder das Sozialamt die Miete im Rahmen der Grundsicherung bezahlt.

Wie hoch eine angemessene Bruttokaltmiete ohne Heizkosten sein darf, ist aktuell in einem Infoblatt des Jobcenters Maia Potsdam-Mittelmark geregelt. Die Zahlen stammen vom 1. Dezember 2018 und verdeutlichen regionale Unterschiede. Sie sind hier vollständig einsehbar.

Während eine Person in Bad Belzig für bis zu 50 Quadratmeter Wohnfläche 320 Euro zahlen soll, sind es in Wiesenburg und Ziesar 314,50 Euro und in Treuenbrietzen, Brück und Niemegk 326 Euro. Für 51 bis 65 Quadratmeter Wohnraum werden momentan bei zwei Personen in Bad Belzig 381, in Wiesenburg und Ziesar 359,50 und in Treuenbrietzen, Brück und Niemegk 385 Euro Kosten fällig. Drei Personen sollen für 66 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche in Bad Belzig 474, in Wiesenburg und Ziesar 459 sowie in Treuenbrietzen, Brück und Niemegk 460,50 Euro zahlen.