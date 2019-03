Kuhlowitz

Als am Donnerstagmittag ein weißer Transporter vor der St. Annenkapelle in Kuhlowitz hält und zwei Männer mit weißen Handschuhen, Werkzeugkoffer und Plastikfolie aussteigen, haben sie nur ein Ziel: Anna Selbdritt mitnehmen.

Als die Männer auf die Feldsteinkirche aus dem 15. Jahrhundert zu gehen, öffnet ihnen der ehrenamtliche Schlüsselmeister Herbert Rezner schon die Kirchentür. Ohne zu spenden, laufen sie an der Kollekte vorbei, direkt zum Altar. Einer stellt den Werkzeugkoffer ab, der Andere betrachtet sie, die Annenfigur, skeptisch.

„Da ist der Wurm drin“

Anna Selbdritt hat schon bessere Tage gesehen. Ihr rechter Arm, mit dem sie einst den kleinen Christus hielt, ist abgebrochen. Das Marienfigürchen auf ihrem linken Arm hat keine Hände mehr und ihr etwa ein Meter hoher Körper trägt zahlreiche schwarze Pünktchen.

„Ich glaube, da ist der Wurm drin“, sagt Sandro Scholz. Er muss es wissen, er transportiert jeden Tag Kunst von Leihgebern zu Museen und zurück. „Die muss in die Stickstoffkammer“, sagt er. Dort würde der Holzfigur der Sauerstoff entzogen, bis der Wurm darin erstickt sei, erklärt er.

Die beiden Kunsttransporteure sind im Auftrag der Stiftung Luthergedenkstätten gekommen, um die Figur in das Augusteum Wittenberg zu bringen. Von April bis August läuft dort die Ausstellung „Verehrt. Geliebt. Vergessen. Maria zwischen den Konfessionen“. Und Anna Selbdritt wird dort zum allerersten Mal ausgestellt.

Wallfahrt in Kuhlowitz

„Die Kirche war eine Wallfahrtskirche“, erzählt Herbert Rezner. Vor der Reformation, als die Wallfahrten um 1500 in Mode gekommen waren, pilgerten viele Gläubige zum Gnadenbild, das die Anna Selbdritt verkörperte. Als Martin Luther in die St. Annenkapelle kam, gegen die heilige Maria predigte und die Reformation des christlichen Glaubens einläutete, verschwand auch Anna Selbdritt von der Wand. „Irgendwann danach kam sie auf den Dachboden der Kirche“, sagt Rezner. Dort geriet sie dann lange in Vergessenheit.

Die "St. Annenkapelle" in Kuhlowitz wurde vermutlich im 15. Jahrhundert erbaut und besitzt einen einzigartigen Ziegelblendgiebel. Quelle: Jan Russezki

„Erst Anfang der 1950er Jahre wurde die Figur vom Dachboden runtergeholt“, erzählt er weiter. Ihr Zustand: lädiert. Eine alte Freundin Rezners erinnerte sich kurz nach der Wende an die Figur aus ihrer Kindheit, erzählt Rezner. Sie hätte als Kind auf dem Dachboden gespielt, wobei vermutlich auch der Arm abgebrochen sei. Die Witterung und Mäuse auf dem Dachboden taten ihr Übriges.

Der Anblick lässt den feinen „Weichen Stil“, der auf die schönen Madonnen und Muttergottes-Darstellungen zurückgeht, nur erahnen. Anna Selbdritt, die einst als Großmutter Jesu eine beliebte Heilige war, trägt nach über 500-Jahren und dem Abbeizen, nur noch Reste der ursprünglichen Farben.

Auffrischung zur Ausstellung

Das soll sich bis zur Ausstellung ändern. Die Stiftung Luthergedenkstätten verspricht schon in ihrem Leihgesuch an die Gemeinde, die Kosten für den Transport und auch für die kosmetische Restauration zu übernehmen. Die Großmutter Jesu wird aufgehübscht, bevor sie im Schlaglicht der Ausstellung steht.

Geld bekommt die Gemeinde für die Leihgabe nicht. „Aber wir gewinnen dadurch, dass die Figur gereinigt wird. Das könnten wir gerade nicht bezahlen“, sagt die Pfarrerin Christiane Moldenhauer. Sie erhofft sich von der Ausstellung, dass es Kuhlowitz und die Kirche bekannter machen wird.

Sonderausstellung im Augusteum Wittenberg Die Sonderausstellung „Geliebt. Verehrt. Vergessen. Maria zwischen den Konfessionen“ ist vom 13. April bis zum 18. August 2019 im Augusteum Wittenberg zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Tickets: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Gültig im Lutherhaus und Melanchthonhaus.

„Ich sehe nichts“, sagt ein Kunsttransporteur auf der Leiter. „Ich muss das runterkratzen“, sagt der andere mit einem Teppichmesser in der Hand. Einfach so lässt sich Anna Selbdritt nicht nach Wittenberg tragen – sie ist mit Schrauben an der Wand befestigt und diese sich mit Wachs kaschiert worden. Erst das vorsichtige Abkratzen des Wachses und ein Akkuschrauber helfen. Leises Knirschen, dann rieselt der alte Putz hinter der Fassung der Figur zu Boden.

Sicherer Transport

„Es ist jedes Mal eine Überraschung. Wir wissen nie was uns erwartet“, sagt Patrick Klien. Was die Figur wert ist, wollen die beiden Transporteure nicht wissen. „Egal, ob 100 Euro oder eine Million – wir fassen alles mit Samthandschuhen an“, sagt Scholz.

Eine Klimabox, die bei Kunsttransporten üblich ist, benutzt die Spedition an diesem Tag nicht. Dafür säurefreie Plastik- und Luftpolsterfolie, Schaumstoffpolster und einen simplen Pappkarton. Ob das reicht? „Das ist bombenfest“, sagt Klien und trägt Anna Selbdritt in den hydraulisch gefederten Transporter.

Die Hecktür knallt. Der Motor brummt. Anna zieht es in das Scheinwerferlicht nach Wittenberg. Ob Pfarrerin Moldenhauer ein bisschen traurig ist? „Nein, sie kommt ja im Herbst wieder. Dann machen wir eine schöne Predigt mit dem ganzen Dorf“, sagt sie vor der St. Annenkapelle in Kuhlowitz.

