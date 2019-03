Bad Belzig

Die Tage der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig scheinen gezählt. Sie soll in Beelitz-Heilstätten angesiedelt werden. Das bestätigt Ramona Schröder, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Potsdam. Sie war in der vergangenen Woche in Bad Belzig, um die Mitarbeiter zu informieren. Dem Vernehmen nach hat die Belegschaft das Vorhaben ruhig zur Kenntnis genommen.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) weiß ebenfalls schon Bescheid. Er ist sauer. „Die Kollegen auf allen Ebenen brauchen nicht in ihren Reden die Potenziale des ländlichen Raums preisen, wenn für sie letztlich ausschließlich die Ökonomie ausschlaggebend ist“, lautet seine Kritik. Wegen der sich abzeichnenden Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen sei diese Entwicklung nicht nachvollziehbar.

Umzug für 2021 angestrebt

Wie Ramona Schröder erklärte, wird in diesen Tagen ein so genanntes Markterkundungsverfahren eingeleitet. Die Behörde sucht demnach Büros für 20 bis 23 Mitarbeiter wahlweise in einem Neubau oder in einem bestehenden Gebäude in dem zentral gelegenen Ort. Wenn die Offerten gesichtet sind, dürfte eine Entscheidung wohl am Ende des Jahres fallen, heißt es. Für 2020 wäre nach Einschätzung der Behördenchefin eine Bauphase einzukalkulieren, so dass der Umzug dann für 2021 angestrebt werden könnte.

Am Standort Bad Belzig sind derzeit neun Mitarbeiter im Kernteam beschäftigt. Vier weitere Kollegen, etwa die Berufsberater, halten zumindest regelmäßige Sprechzeiten in der Dienststelle am Rollberg ab. Das Haus war 1992 von der Agentur als Erstmieter bezogen worden und gilt zumindest stellenweise nicht mehr als zeitgemäß. Gleichwohl soll das bei den Überlegungen zur Perspektive keine Rolle gespielt haben, wie Ramona Schröder sagt.

Landrat plant ebenfalls Zentralisierung

Darüber hinaus seien die Erwägungen ohne Wissen um die Zentralisierungsstrategie von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) für die Kreisverwaltung vorgenommen worden. Große Teile des zwischen Havel und Fläming verteilten Landratsamtes will er in einem neuen Gebäude neben dem Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zusammenfassen. Bad Belzig soll indes laut Beschlusslage vom Dezember aber Kreisstadt mit einem größeren Verwaltungsaußenposten bleiben.

Gleichwohl liegt auf der Hand, dass im Hohen Fläming inzwischen weniger als 1500 Arbeitslose zu betreuen sind. Vor fünf Jahren waren es noch mehr als 2100. Deshalb sollen in Zukunft jene 800 Betroffenen aus dem Nordosten des Landkreises, die bislang am Potsdamer Horstweg betreut werden, in Beelitz-Heilstätten verwaltet werden. „So stärkt die Agentur ihre Präsenz für den gesamten Potsdam-Mittelmark“, erklärt Ramona Schröder.

Außerdem verspricht sie sich offenbar noch mehr Kontakte und Vermittlungen in die Unternehmen der wirtschaftlich besonders starken Region um Berlin und Potsdam.

David Hoffmann ist verärgert. Quelle: André Großmann

„ Bad Belzig und Umgebung werden systematisch abgehängt“, beklagt David Hoffmann. Der im gesamten Landkreis tätige Unternehmer erinnert an das Aus der Geburtenstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum und die Verwaltungsstandortdebatte im vergangenen Herbst.

Außerdem warnt er, dass sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt umkehren könnte. „In Bad Belzig haben die Stadtväter schon den Fehler gemacht, eine Schule abzureißen, die heute dringend gebraucht wird.“ Womöglich werde künftig wieder mehr von dieser Dienstleistung gebraucht.

Erreichbarkeit in 90 Minuten gesichert

Die Zumutbarkeit von verlängerten Wegen für die Arbeitslosen sei geprüft worden. In der vorgeschriebenen Frist von eineinhalb Stunden sei Beelitz-Heilstätten von allen Orten zu erreichen.

Eine Präsenz pro Landkreis obligatorisch Zum Arbeitsamtsbezirk Potsdam gehören die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg/Havel sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Vorschrift bei der Bundesbehörde ist, dass sie in jedem Landkreis eine Geschäftsstelle haben muss. Bislang ist das für Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig realisiert. Gleichwohl nur der Südwesten ab Michendorf (Arbeitgeberservice) und ab Borkheide/ Borkwalde (Arbeitslosen-Betreuung) von dort betreut wird. Im Nachbarkreis Teltow-Fläming gibt es zwei Geschäftsstellen: Luckenwalde und Zossen; Jüterbog wurde schon vor langer Zeit abgewickelt.

Nicht betroffen von der Umstrukturierung wird das Umland von Brandenburg an der Havel sein. „Die Planungen gehen davon aus, dass die Kommunen Beetzseeheide, Wusterwitz und Ziesar, sowie Jeserig/ Havel weiter von der Geschäftsstelle in der Havelstadt verwaltet werden“, erklärte Agentur-Sprecherin Doreen Ließ.

Von René Gaffron