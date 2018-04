Bad Belzig

Der Frost um Ostern hat die Konjunktur auf dem lokalen Arbeitsmarkt nicht gebremst. Im Gegenteil. Zum Ende dieses Monats sind hierzulande lediglich 1517 Erwerbsfähige ohne feste Beschäftigung – 89 weniger als noch im März. Die Quote ist damit von 7,7 auf 7,3 Prozent gesunken. Vor Jahresfrist lag sie bei 7,9 Prozent.

Das geht aus der am Freitagmittag veröffentlichten Statistik hervor. Demnach liegt die Entwicklung in Bad Belzig und Umgebung im Trend des Landes Brandenburg, wo ebenfalls eine um 0,6 Punkte gefallene Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent zu verzeichnen ist.

Kaum noch jemand in der Warteschleife

„Dass die Wetterunbilden stabil überbrückt werden, ist nur ein Hinweis auf die ungebrochene Nachfrage“, schätzt Marko Wilke ein. Wie der Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig berichtet, sind fast alle Personen wieder eingestellt, die genau auf diese saisonalen Jobs gewartet haben. „Deren Zahl war anfangs dreistellig, jetzt sind keine 20 mehr in der Warteschleife“, sagt er. Vermittelt wurde demnach in alle Baugewerke, die alle volle Auftragsbücher haben, sowie in die Landwirtschaft und Gastronomie. Wobei gerade letztgenannte Branche noch mehr Bedarf angemeldet hat. Noch dramatischer entwickelt sich allerdings die Nachfrage nach Erziehern. „Fast jede Kommune, jeder Träger hat freie Stellen zu bieten“, so der Behördenchef.

Vermittlungserfolge von Ort zu Ort verschieden

Kein Wunder also , dass die Zahl der unbesetzten Stellen seiner Aussage nach in allen Bereichen zunimmt. „Wir verzeichnen einen Zuwachs von neun Prozent und können aktuell 305 Offerten unterbreiten“, sagt Marko Wilke. „So viele wie noch nie“. Wobei er beobachtet hat, dass vor allem im Raum Bad Belzig, Brück/Borkheide und Treuenbrietzen die Vermittlung vergleichsweise kurzfristig erfolgt. Derweil ist die Personalsuche an der Peripherie – zwischen Niemegk und Wiesenburg – durchaus eine gewisse Geduldsprobe.

Der Anteil der jugendlichen unter den Arbeitslosen beträgt 8,1 Prozent. Sie – und insbesondere die Ausländer darunter – haben den Zahlen nach nicht so sehr von der positiven Entwicklung profitiert. Derweil es de facto gute Chancen für den Berufseinstieg hierzulande gibt. Demnach sind aktuell 2500 Schulabgänger in Brandenburg/Havel und Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming registriert, die einen Ausbildungsplatz suchen. Sie können aus 3500 Lehrstellen wählen. „Unternehmen und Nachwuchs zusammen zu bringen – darauf wird das Augenmerk in den nächsten Wochen gelegt“, erklärte Marko Wilke.

Von René Gaffron