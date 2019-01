Bad Belzig

Die Arbeitslosenquote im Hohen Fläming ist im Dezember leicht angestiegen – auf 6,8 Prozent. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum November. „Und dennoch sind wir beim Bestand der Arbeitslosen deutlich unter der Marke von 1500 geblieben“, sagt Marko Wilke, Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig. „Am Stichtag 31. Dezember waren 1403 Menschen arbeitslos gemeldet – und das sind noch mal 154 weniger als im Dezember 2017.“

Marko Wilke freut sich über die erneut positiven Zahlen – die Quote sei erstmals am Jahresende unter sieben Prozent. „Das ist für unsere kleine Geschäftsstelle ein sehr guter Wert.“ Die Zahlen bestätigen nach seiner Aussage auch das insgesamt erfolgreiche Arbeitsmarktjahr 2018, in dem immer mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen haben und sich der Bestand an Arbeitslosen reduziert hat. „Wir verzeichnen im Jahresschnitt eine einmalig niedrige Arbeitslosigkeit in der Geschäftsstelle und im gesamten Landkreis.“

Jahresschnitt 2018 bei 7,1 Prozent

Er gehe deshalb auch für das vor uns liegende Jahr von einer guten Entwicklung aus. „Wenn die Rahmenbedingungen konstant bleiben – und saisonale Schwankungen ausgenommen“, sagt der Geschäftstellenleiter.

Die Arbeitslosenquote habe 2018 im Durchschnitt bei 7,1 Prozent gelegen. „Dass wir im Dezember darunter liegen, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, so Marko Wilke weiter. Die positive Entwicklung lasse sich auch bei verschiedenen Untergruppen feststellen. So sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Dezember 2017 um 11,8 Prozent zurückgegangen, bei den 15- bis unter 25-Jährigen um 19,5 Prozent.

Saisonende hatte sich verschoben

„2018 war ein Jahr der Superlative, wir konnten immer bessere Zahlen vermelden – und darüber können wir uns freuen. Gerade auch in unserer Region, die eher strukturschwach aufgestellt ist – mit viel Saisonarbeit, wenig Industrie und ohne große Lager wie beispielsweise in Großbeeren“, sagt Marko Wilke. „Dennoch läuft es hier so gut. Wir hatten am Jahresende noch 275 offene Stellen.“

Das Arbeitsende der Saisonkräfte habe sich wegen der guten Witterungsverhältnisse in Richtung des 31. Dezembers verschoben – nun hätten aber auch Arbeitnehmer aus den Bereichen Bau sowie aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe nachgezogen, und sich arbeitslos gemeldet. „Wir rechnen daher spätestens im Januar damit, dass die Zahlen winterbedingt deutlich nach oben gehen“, schließt Marko Wilke.

Von Josephine Mühln