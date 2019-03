Bad Belzig

Das Frühjahr sorgt augenscheinlich für Konjunktur auf dem Beschäftigungsmarkt. Demnach gibt es im Hohen Fläming aktuell 1417 Erwerbsfähige ohne feste Anstellung. Das sind 105 weniger als Ende Januar, und sogar 224 weniger als vor Jahresfrist. Die Quote ist damit im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 6,8 Prozent gesunken. Das ist nicht üblich und ein Rekordtief für diesen Zeitpunkt.

Das geht aus der Statistik hervor, welche die Arbeitsagentur am Freitag Vormittag vorgestellt hat. Die hiesige Entwicklung liegt im allgemeinen Trend. Im Land Brandenburg ist die Arbeitslosenquote nämlich sogar von 7,1 auf 6,5 Prozent zurückgegangen. Hier wie da wird schon auf die saisonalen Effekte verwiesen. Der Winter scheint ja bereits vorüber zu sein.

Kaum noch Winterkündigungen

„Es gibt kaum noch ein Unternehmen, dass seine Mitarbeiter für die Dauer von vier Monaten freisetzt“, sagt Marko Wilke. „Verzicht auf Kündigungen oder Wiedereinstellungen nach spätestens acht Wochen stehen auf dem Programm“, so der Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in der Kur- und Kreisstadt. Sonst wären die Fachkräfte mitunter anderswo vermittelt. Insbesondere die Spargelhöfe in Beelitz und Umgebung haben jetzt schon Personalbedarf gemeldet. Nachfrage kommt auch von der Gastronomie, obwohl Ostern dieses Mal erst recht spät gefeiert wird. Darüber hinaus sind einige altersbedingte Abgänger aus dem Behördenregister zu verzeichnen, was ebenfalls für Entlastung sorgt.

Der Zugang an Arbeitslosen dagegen ist vergleichsweise gering. Das ist nach Einschätzung von Marko Wilke ganz erheblich auf das recht erfolgreich angewendete Qualifizierungschancengesetz zurückzuführen. Demzufolge haben die Unternehmer umfassende finanzielle Unterstützung, wenn es um Fort- und Weiterbildung für ihre Belegschaft geht. Das trifft sowohl auf die Qualifizierung der etablierten Angestellten zu als auch das Anlernen von Neulingen im Beruf zu. „Wer lange in einem Job tätig war, braucht womöglich Zeit, wenn er an anderer Stelle neue Aufgaben übernehmen und dafür lernen muss“, erklärt der Geschäftsstellenleiter das Anliegen der Förderung. Daneben hat die Behörde selbst 91 Schulungsmaßnahmen vermittelt.

Jugendarbeitslosigkeit stabil

Nur wenig Bewegung ist bei der Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen. 103 Unter-25-Jährige sind aktuell in Bad Belzig und Umgebung arbeitslos gemeldet. Zu Jahresbeginn waren es immerhin noch zwei mehr. 2018 wurden sogar noch 122 junge Leute in der Kartei geführt.

Von René Gaffron