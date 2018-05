Bad Belzig

Lilli Mischke lernt in der vierten Klasse der Bad Belziger Grundschule „Geschwister Scholl“. Leni Josephine Sommer auch. Gelegentlich kommt es vor, dass die Mädchen während der Pausenzeiten und an Hortnachmittagen anstatt zu spielen, Schrittfolgen üben. „Für unseren Marsch“, erklärt Lilli. Leni Josephine nickt und ergänzt: „Beim Fanfarenzug“. Dann greifen die beiden nach ihren Fanfaren. Seit drei Jahren lernen sie auf den Instrumenten zu musizieren. Mit Erfolg, wie Lars Holzapfel aus dem Vereinsvorstand bestätigt.

„Es läuft sogar so gut, dass Lilli und Leni Josephine kürzlich feste Plätze für Potsdam bekommen haben“, ergänzt der musikalische Leiter der Formation, Martin Koltzenburg.

Am 1. Mai war das Bad Belziger Ensemble auf Einladung des Potsdamers in der Landeshauptstadt dabei, als dort der musikalische Saisonauftakt der Fanfaren- und Spielmannszüge zelebriert wurde. „Sonst immer nur auf der Zuschauerseite, konnten wir in diesem Jahr aktiv mitwirken“, erzählt Holzapfel.

Damit erlebten also nicht nur Lilli und Leni Josephine eine Premiere, sondern die gesamte Formation. Auf den Marsch durch Potsdams Innenstadt folgten einzelne Auftritte und eine gemeinsame Darbietung aller Musikfreude.

Sport für die Musik geopfert

„Ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt“, erinnert sich Lilli. Für die Mitgliedschaft im Fanfarenzug hat sie das Handballspielen aufgegeben. „Später will ich auch noch eine Tom-Tom-Trommel spielen“, verrät die Zehnjährige und deutet auf eine der großen Trommeln, die seitlich getragen werden und sich durch einen dumpfen, tiefen Klang auszeichnen.

Leni Josephine wiederum liebäugelt mit der eher scheppernd klingenden Flachtrommel. Sie hat, um im Fanfarenzug musizieren zu können, den Judosport aufgegeben. „Ich war am Anfang auch aufgeregt in Potsdam“, pflichtet sie ihrer Freundin bei.

Mittlerweile beherrschen die Mädchen bereits die Hälfte des gesamten Repertoires des Fanfarenzuges – vom Marsch bis zum Showtitel. Jeden Freitag Abend wird geprobt. Für Lilli und Leni Josephine ist damit jeweils auch ein besonderes Klangerlebnis verbunden. „Zu Hause üben wir mit Schalldämpfern“, erklären sie. Dann erzählen sie von Auftritten beim Hamme-Fest in der Partnergemeinde Ritterhude und beim Fischerfest in Neuseddin, die sie als Teil des Bad Belziger Fanfarenzug bereits miterleben konnten.

Privat am liebsten Justin Bieber

In der Schule ist zwischenzeitlich der Musikunterricht ihr Lieblingsfach. Daheim hören beide am liebsten Musik von Justin Bieber hören.

Martin Koltzenburg hofft auf weiteren Nachwuchs für den Fanfarenzug. „Man muss nicht zwingend Noten lesen können“, erklärt er und lädt zur öffentlichen Probe am 26. Mai ins Heinrich-Rau-Stadion ein. Dort wird auch der Showbeitrag gespielt, den der Fanfarenzug in Potsdam und voriges Jahr bei der Fanfaronade in Großräschen präsentierte.

Info: 26. Mai 2018, 14 bis 16 Uhr Öffentliche Probe des Jugendfanfarenzuges.

Von Christiane Sommer